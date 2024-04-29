外判泳池救生服務　葛珮帆轟鴕鳥做法　斥政府管理有問題

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今（29日）檢視有關救生員人力情況以及解決方法，多名議員形容人手短缺問題「慘烈」，認為當局在處理問題上不夠主動積極，更是「鴕鳥做法」，就外判救生員方面，有議員警惕政府不要「好了傷疤忘了痛」。

議員郭偉強稱救生員人手不足問題「慘烈」，以受聘人數為例，在最近完成公務員救生員的2輪招聘中，合資格獲邀面試的人數超過目標招聘的人數，惟當中只有約三成能通過技能測試及招聘面試，較以往超過四成為低，未能達到招聘目標。他指泳池局部開放屬於浪費公帑，詢問現時有科技協助，是否可以改例讓駐場救生員減少，以及可以用更多彈性方法與泳會互惠互利，提供泳會專線的訓練時間，但需要協助救生員人手問題。文化體育及旅遊局副局長劉震指與泳會合作會持開放態度。

政府指現正就聘請外判承辦商在指定公眾泳池提供救生服務進行籌備工作。但議員葛珮帆直斥政府一直以「鴕鳥做法」面對救生員不足問題，稱如果外判可以請到人，為何政府請不到，質疑是政府管理有問題，還是政府逃避救生員架構出現問題而不去檢討。

劉震回應指招聘公務員產生困難是在2022年開始，目前只是2年出現同樣情況，但葛指目前季節性救生員也嚴重不足，劉回應指政府有嘗試將更多合約工轉為公務員職位，也有嘗試更長的合約期，而公務員架構檢討有兩個原則，目前也有將招聘困難反映給公務員事務局，但職系之間有均衡和比例，可能會「牽一髮可以動全身」。

另一議員顏汶羽詢及政府會否考慮引入外勞，劉指輸入外勞牽涉複雜問題，但不會「刪呢道門」，會和不同持份者考慮，但議員蘇長榮追問此問題，劉表示輸入外勞未試過在政府部門發生，指政府可考慮由外判商輸入的間接性做法。

議員周小松指香港每年發出1,800個救生章，即每年有1,800個人願意從事此行業，而吸引不到這些人從事救生員行業是因為薪酬問題，根本性做法為政府立刻進行職系架構檢討。

針對外判做法，周小松指有關計劃沒有諮詢工會，而事實上政府外判有過失敗經驗，政府在2001年和2005年分別將兩個泳池外判，並曾經出現比較嚴重的管理問題，更出現找不合格的人士頂更的情況，政府最終在2011年終止計劃，指希望政府不要「好了傷疤忘了痛」。議員林振昇也指是次會議沒有公務員事務局代表，是否局方「拋咗個波」給康文署，又詢問如何確保外判承辦商有穩定人手供應，他指政府雖然表示如果外判承辦商做得不好，會即時停止服務，但2010至2011年，港島東泳池試過有收費員充當救生員，但當時稱停止外判商服務會影響泳池運作，詢問是次政府有否後備方案，令終止外判承辦商後服務也不再停止。

劉震強調外判是「迫不得已」的選擇，因招聘上出現嚴重困難，想嘗試另一條途徑，並非不尊重工會，而是因為試行的時間比較緊迫。他又指外判和以往形式不同，今次只是將救生服務外判，泳池管理仍在署方上，而外判並非目標，而是解決現時面對人手不足的問題，也會監察外判商表現，如出現問題會調配人手，盡量維持服務。

就全面推動人工智能遇溺偵測系統方面，當局表示系統未有時間表，但如果成效滿意會爭取資源，又指觀塘的拯溺系統雖然成效滿意，但亦有數據顯示鏡頭遭泳客擋住，因此需要再搜集更多數據。