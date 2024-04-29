供稱「裝修」後覺得應「響朵」　黃振強指屠龍寓意可屠速龍小隊

2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國(反恐怖主義措施)條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男1女不認罪，案件今日(29日)在高等法院續審。被指是「屠龍小隊」領導者、認罪的被告黃振強以控方證人出庭作供，「屠龍小隊」意思是連警方速龍小隊都可以屠。

7名不認罪被告分別是張俊富(22歲，學生)、張銘裕(20歲，無業)、嚴文謙(21歲，學生)、李家田(24歲，無業)、賴振邦(29歲，技術員)、許湛榮(24歲，物業管理助理)及劉佩凝(女，24歲，無業)。

黃振強供稱，2019年8月25日荃葵青大遊行，示威者與執法人員對峙，有人「裝修」二坡坊的店舖。他稱，有示威者覺得復仇成功，勝利沖昏頭腦下，他們覺得應該「響朵」，決定將小隊命名為「屠龍小隊」，寓意「連警方速龍小隊都可以屠」，即能夠打敗警方。

首6名被告同被控《聯合國(反恐怖主義措施)條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，一經定罪，最高可處終身監禁；及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。控罪日期橫跨2019年8月至12月，控罪中串謀者包括黃振強。

案件編號：HCCC164/2022、HCCC255/2023