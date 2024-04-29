連破3宗泰國抵港旅客販毒案　拘7男檢3700萬元貨

香港海關昨日(28日)在赤鱲角香港國際機場，偵破3宗航空旅客販毒案，在6名從泰國曼谷抵港的男旅客寄艙行李箱內，檢獲32公斤懷疑冰毒、27公斤懷疑大麻花及15公斤懷疑海洛英，市值約3,700萬港元，拘捕7名(25至61歲)男子。

昨日凌晨4時許，關員在旅客通道發現2名男子眼神閃縮，截查時隨即分開行。經X光檢查其寄艙行李發現影像異常，顯示裏面的物品密度平均，明顯與一般旅客行李不同。結果在行李箱內檢獲23公斤懷疑大麻花，市值約510萬元，拘捕該2名25及46歲本地男子。調查顯示二人相識，其中46歲男子承認收取數千元酬勞販毒。二人已被控訴販運危險藥物罪，案件明日(30日)在西九龍裁判法院提堂。

約一個半小時後，關員發現3名過關的中國籍男子刻意迴避眼神，且急步前行欲避開截查。關員檢查其寄艙行李，X光影像顯示裏面的物件有2種不同顏色，代表有2種物質，其密度相當高兼形態相近，相信不法分子以不同物品作掩飾，令關員無法看清真正的X光影像。最後於3個行李箱內起出32公斤懷疑冰毒、15公斤懷疑海洛英，市值約3,100萬港元。關員拘捕該3名分別29、33及34歲中國籍男子，他們互相認識，報稱無業、保安員及建築工人，其中2人承認收數萬元報酬販毒。

至早上10時30分，關員再截查一名35歲中國籍男子，發現其寄艙行李的X光影像與首宗相似，於行李箱內搜獲4包、重約4公斤懷疑大麻花，市值約90萬港元。關員經分析航空資料，亦在機場拘捕一名61歲外籍男子，2名疑犯俱報稱商人，雙方的關係待查。

海關表示，將繼續追查3宗案件是否涉及同一販毒集團，相信有關毒品最終目的地是香港。截至昨日，今年已搗破35宗航空旅客販毒案，拘捕31男15女共46人，檢獲370公斤各類毒品，市值高達2億港元。