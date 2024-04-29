WhatsApp群組揚言殺警　三男罪成各被判囚22個月

3名男子涉嫌在2019年，於一個有關「Audi」汽車的WhatsApp群組內，揚言殺害執法人員及他們的家屬，被控2項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪。3名被告否認控罪，經審訊後均被裁定罪名成立，今日(29日)在區院各被判入獄22個月。法官指，被告鼓吹無底線襲擊，加劇破壞社會安寧的風險。

3名被告依次是50歲售貨員關嘉林、31歲健身教練葉子軒及51歲工程公司東主曾智健。3人被控於2019年10月7日，在香港非法煽惑其他不知名人士，非法及惡意地導致警務人員，及警務人員其家屬身體受嚴重傷害，意圖使他們身體受嚴重傷害。

據控方案情指，案發期間，3名被告均是「HK Audi 5 Club」WhatsApp群組的成員，關更是群組管理員之一，群組成員約100人。案發當晚約9時，曾先在群組發言，約個多小時後，其中1名成員提及一段保安員制止執法人員進入商場片段，及後引來包括3名被告及其他成員回覆，3名被告開始主導討論，從中散播針對執法人員的不合理憤恨。至午夜時分群組共發出超過579條訊息，包括提出傷害執法人員及其家人，及令他們身體受嚴重傷害的方法。

案件編號：DCCC 571/2022