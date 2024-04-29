灣仔北茶果嶺海濱擬設售賣機　當局思考美食車概念能否運作

立法會研究與海濱相關的政策事宜小組委員會會議今（29日）就「不可填海推定」討論，政府指預計今年會向立法會提交豁免於「不可填海推定」的條例草案，多位議員指修例結束後可建設不同工程，打通海濱。

當局指根據現行條例下的制度，所有海港內進行的填海項目，不論填海屬甚麼性質，均受「不可填海推定」所限制，並只有在證明填海符合「凌駕性公眾需要」測試後，才可推翻推定。為了符合嚴格的測試要求，政府要證明有公眾需要進行填海，亦必須是有迫切及當前的需要；並沒有合理的填海替代方案，以及填海工程範圍不應超越凌駕性需要所要求的最低限度。

政府指現行的制度對推進能夠改善海濱暢達度或優化海濱的項目上造成過度限制，建議在條例中列出一份清單，如果工程項目屬於該清單內的類別，而涉及的填海面積不超過法定上限（初步建議是0.8公頃），該工程項目便可能獲得豁免於「不可填海推定」，相關工程項目並不會需要經由司長級政府人員批核。正在準備詳細的立法建議，目標是在2024年向立法會提交條例修訂草案。

政府指若擬議的修訂條例草案獲得通過，擬推展的項目包括興建行人板道以提升堅尼地城海濱的暢達性，改善紅磡及土瓜灣附近海濱暢達性，活化碼頭設施以提升海濱活力，在灣仔和銅鑼灣設置新海岸台階。

議員陳學鋒表示，堅尼地城棧道除硬件之外，也要有軟件，過往西環有很多泳棚，現時泳棚雖然式微，但認為海濱可以容納這些設施，只要做好安全措施便可以恢復，也可讓人在維多利亞港游泳，又指現時海濱很少配套，想買熱狗等食物也沒有地方，如加強配套或可帶動經濟和夜繽紛。發展局常任秘書長何佩玲回應稱，政府計劃會在灣仔北和茶果嶺設置智能售賣機，售賣的食物希望有特色，如雪糕、奶昔，當局也在思考美食車概念能否運作。

旅遊界議員姚柏良表示可引入更多商業元素，讓海濱能創造經濟效益，他指近期通關後，維港坐船夜遊需求大，6點至8點有很多人喜歡在尖沙咀一帶登船看維港夜色，但靠近尖沙咀中心對出的地方不能使用，希望政府加快改善登岸設施。

議員梁熙也指最近有巡演公司諮詢他，指外國有歌手有意來香港表演，希望場地越多人越好，如2至3萬，但香港並沒有這些場地，他建議如果中環的海濱合併，可以容納到更多人。

圖說

政府指預計今年會向立法會提交豁免於「不可填海推定」的條例草案。