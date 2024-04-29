前銀行職員及中介人貪污被起訴 均認罪須還押待5.21判刑

前銀行職員及中介人貪污被起訴，在東區裁判法院承認控罪。

廉政公署早前落案起訴一名前銀行職員及一名中介人，控告他們受賄和行賄，涉及賄款共1.3萬港元，為6名客戶加快開立個人銀行戶口的流程。二人今日(29日)在東區裁判法院承認控罪。主任裁判官徐綺薇將案件押後至5月21日判刑，以待索取兩名被告的背景報告。二人還押懲教署看管。

被告羅子軒，30歲，中國建設銀行(亞洲(股份有限公司(建行(亞洲))前銷售主任，承認4項罪名，即1項代理人索取利益、兩項代理人接受利益，及1項串謀代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。被告胡艺，39歲，港辰國際商務諮詢(深圳)有限公司(港辰)唯一董事，則承認1項串謀代理人接受利益罪名。

案發時羅子軒是建行(亞洲)中環分行的銷售主任，負責處理個人戶口開立及客戶查詢。港辰是一間中介公司，為客戶提供商業秘書及安排銀行開戶等服務。案情透露，羅子軒於2023年4月底至5月中向一名客戶索取賄款5,000港元，及從另外兩名客戶收取賄款共5,000港元，以協助3人加快開戶流程。羅子軒又於上述期間向胡艺索取賄款共3,000港元，為對方轉介的3名客戶加快開戶流程，其後從胡艺收取了賄款共2,000港元。