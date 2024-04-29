電訊服務問題多　投訴激增搞邊科

電訊商服務表現良莠不齊，市民外遊手機漫遊收費極昂貴、有電訊商預設自動開啟服務、有電訊商月結單滯後，令消費者在不察覺收費高昂的情況下泥足深陷。消委會去年接獲34,155宗投訴，電訊服務的投訴佔了3,162宗，按年增加48%，當中以涉及流動電話服務的投訴最多，有約1,200宗，電訊服務的投訴更於投訴榜上，由第４位升至第２位。有用戶更加向《東呼即應》表示，電訊商在未有告知的情況下，突然停止了他一直使用的長途電話服務，事後只解釋是「工程部出錯」。《東呼即應》找來專家及律師，拆解當電訊商服務表現差強人意時，市民可以如何自保。

市民吳先生表示，有時等女兒放學想玩手機遊戲消磨時間，但網絡卻經常接收得很差，情況在大埔區尤其嚴重；他又認為電訊公司有必要確保消費者明白所有條款，可以避免以後的爭拗。市民王太太亦表示合約條款部分條文很模糊，市民不清晰便會誤會了合約條文。

智慧城市聯盟榮譽會長楊全盛指，電訊服務作為市民每日生活的重要部分，投訴大量上升非常不理想，市民愈來愈倚重電訊服務應付上網、外出出行及繳費等日常生活需要，電訊服務提供者有一個相當的社會責任，提供合理質素的服務予市民大眾。就4G較5G快的情況，楊全盛認為這與個別電訊商的頻譜使用或資源重新分配有關，當太多用戶使用5G服務，4G頻譜相對用戶數目變少，有時就會引致4G比5G快，他建議政府可提供指引和建議給電訊商，令其提供更優質服務。

通訊事務管理局辦公室轄下電訊服務用戶及消費者諮詢委員會，過往就「香港5G服務的發展」、「做個精明流動數據漫遊服務用家」等課題出台過不少文件，但電訊服務仍是投訴榜的前三位。執業大律師龔靜儀指，如果用戶因為電訊商的行徑令其有損失控告電訊商，舉證責任就會在用戶身上；惟電訊商很多時候合約是通過電話簽訂，可能只有錄音，如果沒有足夠的證據證明電訊商違反合約，情況較不理想，至於數據失靈、在外地難以用通訊軟件，法庭亦不一定會認為數據失靈一定是電訊商的疏忽錯誤。

龔靜儀認為，如果消費者有充分表面證據，證明電訊供應商是可能違反《電訊條例》、《香港法例》第106章下任何條文或者持有電訊牌照的任何條款，通訊局也會進行調查，消費者自己沒有機會掌握到的證據，通訊局有機會掌握到，所以向通訊局作出相應投訴應該最能幫到消費者。另外，如果消費者要用漫遊服務，最好選擇充值後購買服務的電話卡，便可以完全控制使用漫遊服務的費用，被濫收費用的機會就會較低。

看看通訊事務管理局辦公室隸屬商務及經濟發展局，卻只滿足於閒來推出些文件，但對於電訊服務的投訴從第4位跳升到第2位，卻愛理不理。另一方面，立法會89位議員又有沒有盡到發揮監察政府的職能？有沒有為市民發聲？過去雖然有立法會議員關注電訊服務營辦商涉濫收服務費用的問題，但功夫並未到位，結果相關投訴便節節上升。