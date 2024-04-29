理大便攜式高清角膜地形圖儀　奪國際特別大獎及金獎

理工大學於日內瓦國際發明展突破歷年成績，43個參賽項目成功奪得45個獎項，包括兩個特別大獎、5個評審團嘉許金獎、18個金獎、13個銀獎，以及7個銅獎。其中由理大眼科視光學院學院主任及教授紀家樹發明的全球首個便攜式高清角膜地形圖儀K-Shape奪得沙特阿拉伯代表團特別大獎及金獎。

角膜地形圖儀用於測量角膜中央曲率及每一點的弧度，廣泛應用於隱形眼鏡驗配上。而有別於傳統桌面式角膜地圖儀，K-Shape輕巧、便攜且精準度高，令角膜地形圖資料的採集更容易，目前已成功應用K-Shape在校本視力篩查中採集了逾千名香港兒童的角膜地形圖，其中年紀最小的不過4歲，有助於訓練出一個更好適應香港兒童的AI模型，從而更準確地測量角膜地形圖，對包括散光和角膜疾病等視力問題作出早期診斷。

紀家樹指出散光影響着全球一半以上人口，新冠疫情期間不正常的視覺習慣及學習環境加劇散光問題，導致視力模糊、眼睛疲勞、頭痛，甚至引發視力缺損。K-Shape目前已成功商品化，正處於最後的測試階段，經過內部核對和ISO測試後，預計在今年底前通過中國NMPA醫療器械註冊，並在2025年初推出市場。

另外，由理大電機及電子工程學系教授林健文發明的RailSwinX亦奪得國際發明家協會聯合會特別大獎及金獎，其技術運用人工智能增強鐵路安全，借助Swin-Transformer 模型可精確分類軌道缺陷，分辨真實或誤報影像，從而確保準確性和可靠性，開創主動維護的新時代。