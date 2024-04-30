兩「藥坊」涉售第1部毒藥　3男子被捕

當局加強打擊非法售賣藥物和中藥材的零售店鋪，保障本地消費者和旅客的權益。

因應內地五一長假期將至，為加強保障本地消費者和旅客的權益，衞生署與執法部門昨日(29日)在尖沙咀及旺角檢獲9款懷疑未經註冊的含毒藥藥製品及1種需持牌才可售賣的中藥，並拘捕3名29至33歲男子，分別涉嫌非法管有「第1部毒藥」及未經註冊的藥劑製品，以及非法管有和售賣中醫藥「附表2中藥材」。

衞生署突擊搜查2間分別位於尖沙咀及旺角，以「藥坊」為店名的零售店舖。行動中，檢獲9款懷疑未經註冊藥劑製品及《藥劑業及毒藥條例》(第138章)的第1部毒藥，及一種《中醫藥條例》(第549章)下的附表2中藥材，店舖並未持有所需牌照。衞生署的調查仍在進行中。

根據《藥劑業及毒藥條例》，所有藥劑製品均須獲香港藥劑業及毒藥管理局的註冊，方可合法於市面售賣。非法管有或售賣未經註冊藥劑製品，或無牌管有或銷售均屬刑事罪行，一經定罪，最高可被判罰款10萬港元及監禁2年。此外，無牌零售及為零售而管有《中醫藥條例》附表1或附表2中藥材均屬刑事罪行，一經定罪，最高可被判罰款10萬港元及監禁2年。