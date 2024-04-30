照顧者網點擊率33萬次　議員指不代表一切　倡設評價系統

政府分別在2023年9月及11月，推出「182183」照顧者支援專線及資訊網。立法會推動照顧者為本政策小組委員會，今日(4月30日)召開會議討論有關進度，席間有議員關注需要緊急支援及外展探訪的個案較少，詢問政府原因；亦有議員表示雖然照顧者諮詢網站點擊率較高，但認為點擊不代表一切，質疑如何評估專線和網站的成效。

照顧者支援專線熱線24小時運作，共設有30條電話線，由超過100位專業社工輪值接聽。截至2024年3月31日，專線共接獲16,490宗來電。以來電性質劃分，尋求情緒支援和查詢社區支援服務，分別佔約38%及23%；照顧問題和財務問題分別各佔約14%和7%；餘下則涉及健康和房屋問題，以及申請暫託服務等；另有17宗個案需要緊急支援服務，並由營辦機構以外展方式進行危機處理。照顧者資訊網方面，截至2024年3月31日，資訊網點擊率超過33萬次。

議員鄧家彪指熱線平均一日有80至100個來電，詢問來電特點為何，以及有否累積的「常客」，他又指需要找日托、暫托的數量不多，詢問當局有否供求不一的情況。勞工及福利局副局長何啟明表示緊急支援較少，和照顧者宣傳口號有「緊貼原因」，照顧者要放手才更容易接受暫託服務。社會福利署助理署長梁綺莉指專線早上致電更多，目前有累積比較熟悉的個案，因有照顧者覺得找社工聊天可以紓緩，暫托服務方面，由去年9月到今年3月，有18宗個案轉介到暫托服務。

議員林素蔚表示，因情緒問題致電的個案達到6,265宗，關於精神健康問題有642宗，她指大部分精神健康問題都是由情緒問題引致，詢問當局會否對於情緒問題嚴重的來電者回訪、跟進，及做好預防演化。她又詢問182183、18111會否合作，因對象有重疊，而專線和資訊網站如何評估能否真正幫到照顧者，指照顧者資訊網站的點擊不代表一切，建議設置要有評價系統。梁回應稱，專線如有情緒問題可即時支援和服務，專線社工也可轉介到相關單位，如未取得個案同意，專線會繼續跟進，又指政府和營辦機構簽訂服務協議有訂明服務成效標準，專線社工亦會詢問來電者是否滿意服務。

針對個案，身兼關愛隊成員的議員陳家珮指當區有個案為兩老照顧孫子，關愛隊希望轉介到社署，但由於他們是中產家庭，因此不在服務網中，最近也在東涌出現媽媽與夫爭執後獨留3名年幼兒女在家，她指如果社署和關愛隊有良好溝通，便可立刻幫助到他們。