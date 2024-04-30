成立專隊助特殊學生融入社區　耗資逾億議員質疑成效

政府宣布於2024年第二季成立專隊，在特殊學校學生畢業前六個月主動聯絡其照顧者，提供照顧及相處技巧訓練，並安排離校後的照顧及連接社區支援服務。有議員質疑支援中心部分配置如司機、車輛等是否必須，亦有議員表示計劃每年花費逾億港元，每個受惠者需要18萬3千港元，詢問當局是否認為「物有所值」。

2024年4月，社署在全港21所殘疾人士地區支援中心，各成立一支與特殊學校合作的專隊。專隊的主要服務對象包括將於未來六個月內離開特殊學校的非寄宿生、或將於未來12個月內離校的寄宿生、已離開學校不超過18個月的畢業生，及其家人或照顧者。

政府指每支專隊的人手編制包括2名助理社會工作主任、1名職業治療師、1名司機及1名個人照顧工作員，並由一名擁有至少五年經驗的社工督導。另外，每支專隊獲資助購置一部車輛，以便專隊陪同有需要的個案前往康復服務單位以熟悉環境，協助他們適應社區生活，並方便與家人或照顧者一同參與社區活動。專隊支援服務涉及的開支每年約1億1,000萬港元，預計每年約有600名離校生及其家人或照顧者受惠。相關服務營辦機構須每季向社署提交服務數據，而社署會按現行的服務表現監察制度檢視專隊的服務情況。

議員江玉歡表示專隊所做的工作十分專門，且預計每年將使用1億1千萬，每年600人受惠，平均每個中心只有30人受惠，每一隊每一年預算500多萬港元，即每一個受惠者需要18萬3千港元，詢問計劃是否長期性推行，當局是否認為物有所值以及如何釐定專隊的效益。議員林素蔚也質疑增設司機及車輛的埋由，因支援中心本身應有配置車輛。

當局解釋此專隊計劃乃恒常服務，安排車輛是希望可協助嚴重個案，方便探訪和銜接服務，會釐定績效指標以規定學生家長會面、家訪、以及到學校次數、為學校老師和社工及照顧者提供諮詢、舉辦小組活動，車輛會幫助他們見工面試等，營辦機構需要為每個個案進行度身訂造的計劃。

對於當局的答覆，江玉歡形容專隊計劃是「治標不治本」，追問每個服務對象預計幫助多久，以及停止幫助後會否讓個案有很大落差。當局表示服務期限可延展至畢業前12個月，或畢業後18個月，以幫助他們適應社區生活，而殘疾人士地區支援中心會承接服務。

議員郭玲麗表示除了較嚴重個案之外，較為輕度的是具有相對的工作能力，且有個案在DSE的視藝科考取及格成績，但去到展亮技能發展中心只能玩幼稚園的「通心粉畫」，讀完之後再讀，周而復始；亦有個案發現社會不能接納其就業，為免成為家庭負累25歲便跳樓輕生。她詢問政府能否聯繫商戶，透過資助讓他們入職。當局指勞工處有職業配對，經濟上亦有誘因鼓勵僱主聘用殘疾人士，部分展亮中心學員未必能投入就業市場，也會透過社署支援他們。