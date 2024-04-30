流感料維持高水平　三童中招已歿　另新冠活躍程度微升

流感及新冠疫情仍未完，衞生防護中心今日(4月30日)表示，本港1月初進入流感季節，最新監測顯示處於高水平，預料將持續一段時間；新冠活躍程度方面亦有輕微上升；同時其他呼吸道感染亦流行，但沒有相關疫苗共接種，呼籲市民大眾需保持個人衞生。

防護中心傳染病處高級醫生黃凱基表示，近日流感活躍程度處於基線之上，有明顯上升趨勢。而目前流感季主要病毒為H3病毒，大部分影響65歲以上長者，死亡個案80%有慢性疾病；兒童感染流感嚴重個案錄得22宗，死亡個案佔3宗。死者均為沒有接種流感疫苗人士。他解釋，活躍的流感病毒種類已改變，由初期在1月曾佔75%的甲型H3病毒，隨後逐步下降，自4月起甲型H1流感活躍程度持續上升，佔據逾80%。

新冠方面，上周期間(4月21至27日)錄得19宗嚴重或死亡個案，大多為長者；另錄得3宗兒童感染個案，患者均沒有接觸疫苗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新冠流行病毒JN.1與現時提供的疫苗脗合，可提供有效防護作用，不過她指出，打針未必可完全防止病毒，例如部分病人會因遺傳因素等染病，呼籲大眾除打針外，亦要留意有否出現病徵。

醫院管理局家庭醫學統籌委員會主席梁堃華醫生表示，醫院服務需求輕微上升，預計假日亦會再上升。鑑於現時流感及新冠情況，明日(5月1日)會有14所普通科門診服務。他續指，65歲以上長者、5歲以下兒童、孕婦等高危人士感染流感及新冠病毒較大機會出現併發症，呼籲盡早接種流感疫苗。