涉毆露宿者毀家當結案陳詞　八警續准保釋9.13裁決

8名警務人員於2020年在深水埗通州街公園執勤時，涉嫌誣衊露宿者藏毒、傷害露宿者及破壞對方的家當等，眾警被控刑事毀壞、傷人、妨礙司法公正及藉公職作不當行為罪等共10罪，8名被告否認全部控罪。控辯雙方已舉證完畢，今日(30日)在區院進行結案陳詞。法官聽罷陳詞後，押後至9月13日上午裁決，被告續准保釋。

涉案8名被告依次是郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩(女)、林華嘉、莫志成、尹栢詩(女)及陳守業(27至46歲)。除林華嘉是警長外，其餘被告均是警員。他們共被控10罪，除郭涉及兩項刑事毀壞，另與梁及陳同涉一項傷人罪，其餘被告分別各涉一項至兩項妨礙司法公正及藉公職作不當行為罪。

控方指，所有控罪均涉及於2020年2月4日及2月24日，在深水埗通州街公園發生合共3次的事件，並涉及兩名越南籍男露宿者阮文山及LE Van Muoi(阿十)，阿十現已身故。8名被告案發時均隸屬深水埗警區特別職務隊第一隊。

控方續指，首7項控罪均於2020年2月4日在涉案公園發生，當時8名被告與同隊另外3名隊員，到該公園進行反毒品行動，阮及阿十則分別在公園的涼亭及湖邊設置帳幕，8名被告當日分別在涼亭及湖邊作搜查。在涼亭搜查時，梁及龐曾先後望着該處閉路電視鏡頭，並嘗試爬上鏡頭下的花槽或石躉但不成功，龐其後曾向鏡頭擲濕紙巾但未能擲中。

案件編號：DCCC 123/2021