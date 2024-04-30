振興地區經濟第二波　觀塘區辦龍騰仲夏夜市

當「18區日夜都繽紛」活動陸續邁向尾聲，觀塘區計劃舉行第二波的振興經濟活動，於5月份籌辦為期21日的「龍騰觀塘仲夏夜市」，在母親節期間為市民帶來多元化的市集活動，藉此增添歡樂氣氛，推動地區經濟發展。

今年1月底至2月中旬，觀塘區議會、觀塘民政事務處及香港觀塘工商業聯合會攜手舉辦為期23日的「龍騰觀塘新春夜市」活動，吸引了接近80萬人次入場，場面熱鬧，參與的商戶表示生意額較他們預期理想，在提振觀塘區經濟方面取得不俗的成績。有見及此，觀塘民政事務處再次聯同香港觀塘工商業聯合會舉辦「龍騰觀塘仲夏夜市」活動。

觀塘民政事務處希望能像新春夜市一樣，仲夏夜市亦能善用區內閒置用地來促進商業及經濟活動，在母親節期間為市民帶來多元化的市集活動，鼓勵一家大小享受市歡樂氣氛，邊走邊吃，欣賞精彩的綜合表演，參展商和當地居民積極互動，營造歡樂氣氛和增強社區凝聚力；刺激市民及遊客消費。

「龍騰觀塘仲夏夜市」擬於5月9至29日在觀塘市中心自由空間E場舉行，屆時的市集攤位包括飲食類及非飲食類。飲食類攤位方面將招募本地食品品牌參與，並提供各種香港民間小食及飲料。至於非飲食類攤位，將有創意商品展銷，招募本地品牌參展。有關活動預算開支全部由香港觀塘工商業聯合會支付。