明起遊客到訪港大須預約　五一長假期名額已爆滿

香港大學校園近期人滿為患，包括遊客等人士擅闖講堂拍照及拖長電梯輪候時間等，為減低對學生學習的影響，校方宣布明日(5月1日)開始，除周日及公眾假期外，到港大校園參觀的遊客，需提前在港大網上登記平台使用真實姓名和電郵地址預約。適逢五一長假期，不少內地遊客到港旅遊，根據登記平台顯示，除了明日及下周日(5日)不用預約外，本周四至六(2日至4日)一連三天的登記名額俱已爆滿，未登記的遊客將不得進入港大校園。

校方表示，於周一至六上午8時至下午6時30分期間，參觀港大校園的遊客需提前預約，每節參觀時段為2小時，並設有名額上限，逾時進校視為自動放棄參觀。預約成功的遊客將獲得入場二維碼，並須通過指定地點進出港大校園。守則中亦列明，遊客嚴禁擅自進入圖書館、室內體育館、辦公區域及食堂等不對外開放區域。

另外，港大亦提醒遊客參觀期間須遵守香港特區政府相關法律法規及校園管理相關規定，服從工作人員的指示和管理，遵守社會公德，愛護校園環境、動植物、綠化帶、文物及設施。保持清潔不亂丟垃圾。不得大聲喧嘩，干擾教學、科研及校園秩序。