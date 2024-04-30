當局通過最低工資一年一檢　議員冀能就基數進行檢討

港府宣布，接納最低工資委員會有關優化法定最低工資檢討機制的建議，包括每年檢討法定最低工資水平由「兩年一檢」加密至「一年一檢」；採用方程式以實行「一年一檢」，以及在實施上述新檢討機制5年至10年後作出檢討。有議員認為方程式能做到「客觀、透明、高效、可預視」，亦有議員認為2011年28元的基數過低，導致累積的差額越來越大，希望下一次檢討可以就基數進行全面檢討。

議員顏汶羽表示建立方程式能做到客觀、透明、高效、可預視，勞資雙方均可預先準備，並可減省每年的勞資爭議，又指可以讓基層勞工可以共享香港經濟成果，工資更為貼市。不過他指，方程式「可加不減」機制，雖然可令勞工感到安心，但如果出現嚴峻經濟不景情況，必然會對中小企僱主產生影響。而僱主不能透過減薪來維持企業營運或保持企業競爭力，變相只能削減人手，領取最低工資的勞工亦不能以較低薪金保住職位，可能被迫選擇離開勞動市場，加劇失業情況。他建議政府設立防線，如果方程式函數出現負數，社會領取最低工資的人數上升，最低工資委員會應該啟動審議程序，而制度上應容許行政長官在特殊情況下調整最低工資水平，也要檢討最低工資委員會的角色和組成，希望加入更多低薪工種的成員。

勞工界議員郭偉強表示，相關調整明確解決兩年滯後的追補，讓基層工友分享經濟增長的成功，他指經濟即使負增長，也可以凍結最低工資，做到補底的效果，不過他認為如果要減最低工資，可能對基層的日常生活有影響，而新機制會在5至10年檢討，他表示期望落實後有恆常檢討。他又指雖然方程式明確，但認為2011年28元的基數過低，導致累積的差額越來越大，希望下一次檢討可以就基數進行全面檢討。