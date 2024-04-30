現時1.7萬人領最低工資　新機制只加不減　局方指影響細

港府今日(30日)宣布，接納最低工資委員會有關優化法定最低工資檢討機制的建議。新機制下，最低工資只加不減，被問及若本港出現如金融海嘯、經濟大衰退等極端經濟狀況，商界如何承受。勞工及福利局局長孫玉菡表示，根據早前估計，現時正領取最低工資的僱員只有1.7萬人，佔本港0.6%，故認為即使香港經濟面對負增長，僱主是能夠負擔得到；加上經濟差的時候，更應保障最低薪一群，形容「等佢哋至少知道唔會減薪」，達到定心作用。

孫又多番重申，坊間所指的41.8港元最低工資計算，是根據新機制下由新方程式所計算出來的假設數據，「到最後都係用40蚊計算」，希望坊間不要誤解。他又指，方程式十分透明，形容「只要數據出咗，套入方程式，就喺委員會俾政府嘅建議，計到幾多就係幾多」，然後經立法會通過後便能正式實施。

最低工資委員會主席王沛詩則表示，有關建議是全體委員會的共識，認為採用方程式調整法定最低工資水平，即使面對經濟變差，亦可確保基層勞工的購買力。她又指，今年10月會向政府提交最低工資水平調整建議，所有委員已達成共識，將會採用新方程式計算法定最低工資水平結果。

政府經濟顧問梁永勝則補充，指現時數據未出，無法預計未來數年的最低工資水平結果；但從邏輯角度思考，方程式本身的設計，已令僱主可承受，因每當最低工資增長，即代表通脹高，意味物價高，僱主收入好；另外就是經濟好，亦代表僱主的收入好，故屬可控範圍。加上現時約1.7萬人領取最低工資，認為其影響細。