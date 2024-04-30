當局擬修例更新機場限制區地圖　助籌備三跑道系統啟用

香港國際機場正擴建三跑道系統，運輸及物流局今日(4月30日)向立法會提交文件，指因應機場設施的最新發展及三跑道系統投入運作所需，機場區分界、限制區分界，以及地圖細節須予以更新以反映相關改動，當局建議修訂現行《機場管理局條例令》中的機場區地圖及限制區地圖，並計劃本周五(5月3日)刊憲，最快7月31日生效。

根據文件，機場區地圖及限制區地圖於1998年初次制訂，其後於2021年再次修訂。因應機場設施的最新發展及三跑道系統投入運作所需，機場區分界、限制區分界及地圖細節須予以更新，以反映相關改動。更新範圍包括，把「多式聯運中轉客運大樓」更名為「海天中轉大樓」；把「香港口岸」的英文名稱「Hong Kong Boundary Crossing Facilities」更名為「Hong Kong Port」，以及剔除位於機場地面維修大樓地面部分區域，用於設立儲物室和系統質量控制中心等。

三跑道系統目標於今年完成。文件指出，在啟用三跑道系統前，三跑道系統項目填海土地的餘下區域須與現有的機場區及限制區結合，以確保機場整體的安全和高效運作，而修訂後的機場區及限制區分界，須分別反映在機場區及限制區地圖。當局計劃於本周五就相關修訂刊憲，並於下周三(5月8日)提交立法會審議，最快今年7月31日生效，讓機場管理局有充分時間與機場持分者，包括相關政府部門，在機場限制區環境下安排所需的儀器或設施測試、員工培訓、熟習現場環境及運作演習，以籌備三跑道系統運作。