寧燒公帑養毒瘤　財赤苦果市民受

現時香港庫房乾塘、財赤突破千億，高官一方面動輒喊窮要求市民「共度時艱」，紓困措施大縮水;另一方面港府卻繼續大慷納稅人之慨，對禍港殃民的假難民提供各式援助，除此之外，尚有其他開支更有「倒錢落海」之嫌。疫後的復常已過了一段時間，但現時各社區隔離設施每個月實際開支將近400萬港元，當中最貴的竹篙灣社區隔離設施基本運作費用，更是月花近200萬港元。有市民向《東呼即應》表示，上述設施之前是為了隔離之用，現在沒人住，其實可以將這些單位給有需要的人士居住。有學者指，當前隔離設施燒公帑情況，反映了政府辦事沒有彈性、反應緩慢；有議員也表示，可以將這些設施做一個過渡性房屋，給符合條件的申請人居住。

入境處最新數字顯示，在處理免遣返聲請個案逾2萬宗，2024至25年度預算審核聲請以及和處理有關上訴及呈請達到3.64億港元。用於遣送聲請不獲確立者，另又要花5,900港萬元；公費法律支援花費1.44億港元，人道援助接近6億港元，一年的總計高達金額11.5億港元。單單處理假難民每年就要花費超過10億港元，10年算起來便需要過百億港元。

高官「開口埋口」說公帑「用得其所」，但眼前就有一個公帑「倒錢落海」的荒謬例子。發展局最近表示，現時各社區隔離設施每個月的實際開支合共大約375萬港元，當中單單是竹篙灣的隔離設施，每月就要花費約170萬港元。《東呼即應》一早就建議，將竹篙灣隔離設施稍加改建加設圍牆，變成專門接收假難民的禁閉式難民營。正如有學者和立法會議員指出，香港以前也有越南難民營經驗，西方國家也有類似設施接收難民，故此難民營絕對符合人權和法律。

所謂的「共度時艱」，基層5,000港元的現金紓困津貼要被砍掉，但高官的薪資及花銷卻不見縮減。有學者倡議公務員減薪，尤其是高官減幅至少應該達10%，結果自然是「筍官他自為之」。反而是「港府呻窮 頻外訪照大花筒公帑埋單真輕鬆」，有局長帶隊去美國出席亞太經合組織運輸部長級會議，3個人4天行程，花費超過54萬港元，平均每人每天花45,416港元。

市民張女士表示，不知道政府的公帑是如何使用，但很多公帑也不是用在香港市民身上。她還表示，希望公務員也能與市民一同「共度時艱」，當前市民失業、減薪，希望公務員和高官亦能與市民一樣減薪。市民鍾女士表示，高官薪酬是愈加愈多，減一些惠及基層市民有何不可，基層市民為香港奮鬥那麽多年，要些保障亦無可厚非。市民吳先生則指出，現實的隔離設施空置，但每月仍要耗數百萬元維持，很沒必要；而且既然現在沒有人用（隔離設施），可以讓出去供一些有需要的人士入住。

107動力召集人何民傑表示，政府開支涉及難民的個案高達約25,600宗，近6年虛耗了63億港元公帑。他認為應該在現時連年財赤的情況下，考慮推出相關的難民公約，並向聯合國追討所欠香港納稅人的款項。何民傑還指，疫情期間政府設置了6個社區隔離設施，現時疫情已過，惟隔離設施每月開支已經超過375萬元，這種燒公帑的情況，反映政府辦事沒有彈性、反應緩慢。這些隔離設施應盡快拆卸，還原土地原有的規劃用途。何續稱，現在政府面對的財政問題，不止是單一年度的財政赤字，而是出現結構性的財赤，政府要量入為出，做到收支平衡避免赤字，所以可以在未來幾個年度裏，把公務員編制重新檢討，將一些過時，疊床架屋的機構和部門合併，以減省不必要的開支。

議員陳凱欣表示，疫情已過去一段時間，但維護社區隔離措施的開支非常大。陳提議，可以在不改變竹篙灣設計的同時，預留一部分單位做過渡性房屋，緩解市民輪候公屋時的租房花銷。另外，在假難民方面，陳凱欣則表示相關花費的開支十分驚人。每年都差不多虛耗十數億元去處理，是時候考慮是否要羈留這些非法入境的免遣犯聲請者。