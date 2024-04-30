借身份證予外傭及配偶在港工作　港人洗黑錢等罪成判監36月

一名香港居民涉嫌將個人身份證及銀行帳戶，轉讓予一名外傭供其在港求職，並領取薪金及向財務公司借貸，並利用該外傭提供相關非法工作的入息證明，瞞騙入境處人員，甚至以他人身份證及銀行帳戶，協助外籍配偶在港工作及支薪等。該香港居民昨日(29日)在沙田裁判法院被判洗黑錢等8項罪名成立，合共被判監禁36個月。涉案的外傭及被告的外籍配偶早前承認有關使用他人身份證等控罪，各被判監禁15個月。

案情指，入境處去年在一個反非法勞工行動中，在一餐廳內拘捕多名涉嫌從事清潔工作的逾期逗留外傭。調查人員及後發現，被捕外傭均在應徵時使用他人身份證，因此對涉案的身份證合法持有人進行深入調查。調查期間，其中一名身份證持有人，即被告，承認明知而非法轉讓其香港永久性居民身份證予一名外傭，讓其冒認被告在港求職。被告同時轉讓其銀行帳戶予該外傭，以領取薪金及向財務公司借貸。

另一方面，被告要求該外傭向他提供其從事非法工作所得的入息證明，以利用該入息證明作為其外籍配偶簽證申請的證明文件，瞞騙入境處人員。此外，被告亦以相同手法，以他人的香港永久性居民身份證及銀行帳戶，協助其持有不允許僱傭工作的擔保書留港的外籍配偶，在港從事非法工作，並以他人的銀行帳戶支薪。