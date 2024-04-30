機場三跑籌備年底啟用　目標11月獲發機場牌照

香港國際機場三跑道系統工程現正進行。機場管理局今日(30日)向立法會提交文件，交代三跑道系統的最新發展，指三跑道系統項目融資狀況維持穩健，在繼續建造工程的同時，正為今年底啟用系統進行運作準備、啟用和過渡程序，包括提交所需文件、圖則及報告、由民航處完成發牌驗收檢查，以及在飛機事故及救援演習完成後，目標於11月獲民航處簽發機場牌照。

文件指出，今年8月當局會就重新配置的中跑道相關設施，進行飛行校驗計劃，以確保飛行區地面燈號系統、空中航行服務設備及三跑道系統的飛行程序，均符合國際民用航空組織和民航處的規定。民航處亦計劃於今年中，就與三跑道系統運作相關的新飛行程序，通知航空公司並作介紹，讓他們有足夠時間準備。同時，機管局暫訂於今年10月舉行飛機事故及救援演習，目標於今年11月獲民航處簽發機場牌照。

此外，機管局稱，三跑道系統項目融資狀況維持穏健。當局於今年1月及2月發行 90億港元債券，均獲投資者踴躍認購。同時，三跑道系統項目的大部分外部借款已完成。截至本月，已籌措的外部融資約為1,240億港元，包括所發行約1,120億港元外債及15億美元(相當於116億港元)永續資本證券，整體借貸成本約為每年3.1厘。機管局指，未來會集中為其即將到期的債券再融資，預期可維持標普全球對其「AA+」投資級別信貸評級，相信毋須就三跑道系統項目融資從政府取得任何形式的財務擔保。