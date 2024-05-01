針對人口老化基層醫療需求　政府擬在安秀道建社區健康中心大樓

因應基層對公營醫療的需要和人口老化的趨勢，政府擬於觀塘安秀道興建佔地面積約2320平方米的社區健康中心大樓，為區內居民提供社區健康中心、老人科日間醫院和社康護理中心等設施，當局會就擬建社區健康中心大樓的計劃諮詢立法會衞生事務委員會，並預計建築工程最快可於2025年底展開，2029年完工。

根據規劃署公布的《人口分布推算 2021–2029》報告書，觀塘區的人口會由2021年的701700人，增至2029年的721200人，當中長者有191800人， 而65歲或以上的高齡人士更佔區內整體人口的26.6%，使到觀塘區將會成為長者人口最多的地區。另一方面，繼安達臣道公共房屋發展計劃的安達邨及安泰邨先後入伙，附近的安達臣道石礦場發展項目的11 幅房屋項目亦陸續落成。為應付觀塘區以及未來安達臣道的居民對公營基層醫療服務的需要，政府擬於觀塘安秀道興建社區健康中心大樓。

擬建的新大樓將設有社區健康中心，提供包括普通科門診服務、跨專業醫療護理、慢性疾病管理和病人教育及支援等綜合式服務；而作為日間醫護服務設施的老人科日間醫院，則為年老病患者提供跨專業綜合式日間康復、持續護理及醫療服務；社康護理中心會透過與當地居民及非牟利組織保持密切的夥伴關係，共構社區支援網絡，為病者提供全面及持續的家居護理服務，並提升病人的自我照顧能力及其照顧者的照顧技巧，促進康復。

當局文件顯示，新大樓會在安秀道設置無障礙出入口，包括暢通易達升降機等設施方便求診者出入。建築署已委託顧問公司就擬建社區健康中心對於區內交通的影響而進行評估，初步交通影響評估報告將會提交運輸署審批。顧問公司初步評估擬建社區健康中心大樓所產生的交通流量不多，預計擬建大樓啟用後對周邊路網構成的交通影響不大。