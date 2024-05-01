海上煙火表演今晚舉行　市民留意特別交通及運輸安排

運輸署今日提醒市民，為配合今日(1日)晚上8時開始在尖沙咀東近尖沙咀海濱花園舉行的煙火表演，九龍尖沙咀東、港島中區、灣仔區及東區將實施以下特別交通及運輸安排。該署呼籲市民應盡量使用公共交通服務，以避免交通擠塞及不必要的延誤。

為配合於當晚的煙火表演，九龍尖沙咀海濱花園一帶道路由晚上約6時起實施封路及改道措施；至於港島方面，包括中區近中環碼頭一帶道路(專營巴士除外)、灣仔北及東區(近東岸公園主題區一帶)的相關路段，將由當天晚上約7時30分起，分階段實施封路及改道措施，直至人群散去及道路重開為止。因應封路安排，行經受影響地區的巴士路線會臨時改道或暫停服務；位於受影響地區內的相關巴士站，將暫停使用或遷移。

九龍方面，位於尖沙咀東受影響道路上的的士站(包括的士上落客點)、公共小巴站、路旁停車位及私人停車場將在道路封閉期間暫停使用。港島方面，位於博覽道及會展站公共交通交匯處之的士站、位於近金紫荊廣場外的一段博覽道東及其他封路範圍內的所有路旁泊車位(包括收費錶泊車位、電單車泊車位及傷殘人士專用泊車)將於下午5時30分至晚上9時30分期間暫停使用。水上的士短途航線渡輪服務將於下午5時20分起取消航班。受封路影響，運輸署預計有關地區的交通將會顯著擠塞。駕駛人士請避免駕車前往上述受道路封閉影響的地區，如遇交通擠塞，請保持忍讓及小心駕駛，並遵從在場執法人員的指示。