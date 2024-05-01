中大研究發現，鳥類早於恐龍時代已演化出多樣化飲食。

現代鳥類已演化出多樣化的飲食習性，牠們幾乎可以從任何食物來源中吸取養分，演化成現今生態系統中的獨樹一幟。香港中文大學生命科學學院今日(5月1日)公布的一項研究發現，鳥類早於恐龍時代已演化出多樣化飲食。研究結果已在著名國際生命科學與醫學期刊《eLife》發表。

中大生命科學學院助理教授文嘉棋領導國際古生物學團隊，分析恐龍時代的一種常見鳥類「反鳥類」，結果發現早在1.2億年前，即現代鳥類的祖先出現前3,000萬年，反鳥亞綱已經演化出高度多樣化的飲食習性，與現代鳥類相比毫不遜色。

研究團隊期間就渤海鳥科和9,000多種現代鳥類的體重、爪、頭骨形狀和頭骨力學進行定量比較，在長達5年的研究後發現，渤海鳥科中不同鳥類的飲食習性各異，有些與食肉動物相似、有些接近食草動物，還有一些類似雜食動物。

團隊相信，牠們得以發展出飲食多樣化的主因是擁有獨特的顎骨結構，其後便進一步分析了50多種鳥類化石，成功分析多種較後期反鳥類的飲食習性，但反鳥類共同祖先的飲食習性和反鳥類最早期的飲食演化史，仍待進一步發掘。

研究又發現，反鳥類最多花了2,500萬年，即是從1.45億年前古早反鳥類出現起計，直至約1.2億年前演化出多樣化的飲食習性；另一邊廂，基因研究結果亦顯示，現代鳥類的祖先同樣至少花了2,500萬年實現目前的飲食多樣化。