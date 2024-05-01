工業意外頻生　政府強調人命寶貴　從嚴處理違規

近年工業意外頻生，有政府官員趁着今日是5.1勞動節，再次強調每1條人命都非常寶貴，又重提2022年安達臣道地盤塌天秤意外導致傷亡的慘劇，重申若有充分證據，就應該從刑事犯罪方向去調查相關工業意外，以還傷亡工人公道。

有政府官員今日在網誌中指出，2022年前安達臣道地盤塌天秤意外，造成3死6傷的慘劇。經全面調查後，執法人員昨日(4月30日)以誤殺罪拘捕涉事地盤總承建商1名時任項目經理，並通緝1名外判註冊結構工程師。他強調誤殺一罪，反映事件並非純粹意外。

他強調每1條人命都非常寶貴，1個工人失去生命，受傷害的是整個家庭。事後任何補救、安撫的方法，都不足以彌補「死別」對整個家庭帶來的傷害。

對於如何確保工業安全，本港都有詳細法例和指引，該官員指只要負責工程的管理人員和工人依照去做，發生意外的機會勢必大大減少。如果有人基於種種原因而不按法例或指引去做，造成工人傷亡，就一定要從嚴處理，絕不能輕率了事。因此，十分認同執法部門的做法，有充分證據，就應該從刑事犯罪方向去調查相關工業意外，以還傷亡工人公道。

今日是5.1勞動節，該官員指在多謝工人為香港社會作出貢獻的同時，更需要重視他們的工作安全，讓他們開開心心地上班、安安全全地下班，這樣才是對他們最大的尊重。