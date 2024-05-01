調查指每5名清潔工就有1人曾工傷 團體促企業加強在職支援

調查發現，每5名清潔工就有1人曾工傷。

今日(5月1日)是勞動節，有團隊公布一項調查發現，清潔工工作期間勞損及工傷狀況頻繁，逾80%人身體至少有一個部位出現勞損，20%工人更於過去12個月曾在工作期間受傷，意味每5人就有1人曾工傷，惟逾40%人選擇捱痛「頂硬上」。團體建議企業加強在職支援，讓勞工在工作時間內進行健康檢查。

明愛勞動友善社區計劃與理大護理學院合作，於2022年5月19日至2023年5月31日期間進行量性研究，面談訪問了463位清潔工人，以進一步了解清潔工行業前線工友的健康、勞損及工作模式。

研究結果發現，約20%清潔工在過去12個月中曾在工作期間受傷，83.6%人指身體至少有一個部位出現勞損，58.2%人更指有兩個或以上部位勞損，其中42.8%為膝蓋勞損，其次為肩膀及下背部勞損，分別佔34%及30.7%，42%人指自己經常及幾乎總是在疼痛、不舒適的情況下繼續工作。

現年63歲的阿花，任職清潔工逾5年，負責清潔康文署轄下公園，收拾垃圾，身體多處勞損，包括肩部、手臂、手指及腳，工作時多個重複性動作加劇痛楚及令勞損惡化，「最辛苦係掃櫈底下樹葉同垃圾，要彎腰又要用更多手力」。她指，難以在工作以外時間得到充足休息，致現時行路腳底都會隱隱作痛，「夜晚會痛到瞓唔到覺，要花好多錢同時間睇醫生」。

至於任職清潔行業逾20年的李女士亦指，長年工作引致身體出現各種勞損，最嚴重包括肩部，下腰及膝蓋，但奈何多次求醫，卻因價錢太貴及等待需時而未能得到紓緩，「每次成五百幾蚊，政府嗰啲有時又要拎籌睇，好彩排到專科都排好耐期，又要請假休息睇，真係好難」。

團體建議政府加強社區支援，提供定期健康檢查與諮詢服務；並鼓勵企業加強在職支援，譬如透過設立「身心健康一個小時」，讓勞工在工作時間內進行運動或健康檢查，甚或可提供工作間面對面的健康諮詢服務，方便勞工接觸服務，視建立健康生活為日常。