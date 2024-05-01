港大教學樓排長龍打卡　預約措施無阻遊客參觀

香港大學今日(5月1日)起實施遊客預約措施，除假日及晚上外遊客進入港大校園均需預先預約。不過今日是勞動節假期，遊客毋須登記亦可進入港大校園。適逢內地五一長假期首日，即使天氣不似預期，仍有不少內地學校或家長帶同小朋友到場感受大學氣息，逸夫教學樓更排起打卡的長龍。

內地遊客周女士今日下午帶同小朋友到港大參觀，她指出港大在內地人眼裏與北大、清華等頂尖名校並肩，很希望子女長大後有機會入讀港大，故帶他感受一下港大的文化氛圍，在心中埋下「小小的種子」。不過可惜今日在假日前來，見到的都是遊客為主，感覺只能看到港大的建築物，也無法與學生交流。至於日後前來港大要預先登記，周女士指可以理解做法，「剛剛我女兒也在說，這麼多遊客學生會不會很受打擾。」所以遊客也應不打擾學生學習，日後亦會循官方途徑登記再來，希望更深入了解港大文化。

內地讀大學的熊小姐則與朋友前來港大，看看與內地大學有甚麼分別，她認為相較內地大學，港大的節奏較為急促。至於要預約才可進校，她認為為了學生學習及安全亦是有需要，而作為遊客如果有心要到港大參觀，亦不會因為需要登記而不來。

陳女士一家到香港旅遊，今日陪同女兒及孫子到港大參觀，並指出她們一家去旅行時亦到了不少大學參觀，認為港大在繁華的城市中，氣氛亦有不同，亦很喜歡，希望小孩子長大後亦可入讀港大，而日後亦會登記再到港大參觀。