海上煙火表演如期舉行　天氣持續不穩　建議市民帶備雨具

維港「月月放煙火」首場匯演如期今晚(5月1日)8時上演，香港旅遊發展局介紹，煙火表演全長約10分鐘，以金色為主調，會展示代表香港的巨型「HK」字樣、笑面圖案等，配合「幻彩詠香江」燈光多媒體，煙火與獨特燈光效果、雷射、巨型LED屏幕等，料能提供雙重視覺效果。

旅發局表示，煙火將由離岸130米的躉船發放高低有序地發放至水面最高約100米，交織成不同色彩斑斕圖案，其中開心笑面將在煙火匯演的第16秒點綴晚空；再在第39秒出現「繁花盛開」的圖案；踏進1分20秒，維港兩岸的觀眾將見到巨型「HK」字樣。至於在煙火匯演圓滿前的20秒，維港夜空將「煙火全開」作星光璀璨的結尾。

旅發局提到，最佳觀賞位置設在尖沙咀海濱花園，近尖沙咀東一帶，該處會設有音響以帶動氣氛。大眾於可灣仔海濱一帶、紅磡海濱花園、北角東岸公園主題區看煙火，但要留意文化中心及星光大道對出一帶海濱長廊均未能觀賞。旅發局提醒計劃前往觀賞煙火的市民旅客，留意尖沙咀及港島一帶的交通管制措施及特別交通安排；考慮到天氣持續不穩，建議市民旅客帶備雨具，並留意天文台最新天氣消息，時刻注意安全。

另外，煙火後旅客亦可參加其他活動。旅發局聯同油尖旺民政處及區議會發起「油尖旺購物節」，逾110間品牌、近2,200間商戶將參與，尤其尖沙咀及旺角一帶的的商場、食肆及零售店會提供不同的限定優惠。局方亦推出一站式「五一旅遊專屬網頁」，連結長假期間的精彩禮遇、交通安排及景點開放時間等資訊，便利市民旅客出行。