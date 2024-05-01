政府出招吸人流　遊客指對安排無感　名牌店拍烏蠅東主悲觀

為配合五一假期，政府推出一系列措施，吸引遊客。東網記者今日(1日)中午約2時就到尖沙咀一帶視察，縱使細雨綿綿，遊客的熱情卻未有減退。街上人潮洶湧，當中不少都是內地遊客；雪糕車、紀念品店大排長龍；更有不少人冒雨「打卡」拍照。不過就有不少有遊客表示只會「一日遊」，打算來港「逛一逛」，未有特別消費意欲。有商舖就指街上人流增加，但不少客人「齋睇唔買」，未有帶動生意額。

陳小姐和吳小姐來自深圳，今早(1日)特意趁着假期來香港遊玩，晚上就會回去。兩人均對政府吸引遊客的安排無感，又指可能因為天雨關係，整體氣氛、服務亦與以往來港體驗相若。吳小姐就認為香港小食吸引，是次行程主要來香港吃東西和逛街，但就未有打算購物或作其他消費。

內地遊客劉先生就攜同家人來港，他認為整體體驗不錯，食物質素、服務亦算好。他表示今次主要是因為趁着五一假期來港「轉一圈」，今晚就會離開，稱來到香港「肯定會消費一點」。而來自南京的馬先生同樣是今早到港，打算作一日遊。出於新鮮，第一次來到香港，他覺得是次行程體驗不錯，食物、服務等「還可以」，不過價格就比較貴。他又表示如果晚上煙火表演如期舉行，就會前往觀看，但取消亦不會太失望。

在尖沙咀經營名牌店的李小姐對假期的生意額就不太樂觀，表示人流和其他假日差不多，但購物人數甚少；又表示其實情況自今年初開始一直慘淡，即使政府推多項「吸客」措施，亦無助生意；加上今早下雨，她認為天氣亦有一定影響。同區一間鐘錶店的關先生更為失落，已經有半日「拍烏蠅」，稱「十蚊都未收到」。他亦表示街上遊人增多，但「無生意」；又懷疑近期香港騙案數目高企，不少遊客都會擔心買到假貨，笑言「連鎖珠寶行都俾人問」。另一間名牌店的汪小姐也有相同看法，客人「入嚟睇嘅多，但成交量少」。她表示今天已經開單，但該名客人亦是香港人；認為如果今晚煙火表演如期舉行，則可能吸引遊客晚上繼續消費。