高端人才「南下」簽證放寬　逾1.8萬人次獲批

政府指要促進高端人才「南下、北上」雙向流動的措施，推出「南下」人才簽注及商務簽注以及「北上」一簽多行簽證，截至今年4月，前者共18,300人次持人才簽注獲准以訪客身份進入香港，後者則有18,000宗申請獲批。

內地當局在去年2月20日起在內地城市試點實施往來港澳人才簽注，促進和便利六類內地人才來港交流訪問，而內地當局於今年4月28日公布北京和上海的合資格人才於5月6日起亦可受惠人才簽注的安排。截至今年4月中，共18,300人次持人才簽注獲准以訪客身份進入香港，其中以持3年有效期簽注，即科研、文教及衞健人才最多，佔總數的超過5成；持5年及一年簽注入境的分別佔不足一成及4成。而自今年5月6日起，商務簽注的逗留期限由7天倍增至14天。

至於「北上」一簽多行簽證，目的為吸引更多外國公司來港成立，便利其人員北上洽談商務，由去年10月26日起，香港註冊公司的外國人員可在港申請兩年或以上的「北上」一簽多行簽證到內地，截至今年4月中，已有約18,000宗申請獲批，當中有1,100名在香港註冊公司的外國人員向中國簽證服務中心人員出示在港工作證明後，於遞交文件的輪候過程中享有較快捷的安排。