澄碧邨逾200外勞入住　居民指治安不靖

人員在被爆竊單位調查。(陳嘉傑攝)

芝麻灣澄碧邨今早(5月1日)有一名37歲內地男昏迷，送院搶救死亡。澄碧邨業主立案法團委員李小姐表示，邨內約有200個單位，平常約60人居住，3年前開始有外勞入住，去年6月石鼓洲焚化爐承建商的外勞也陸續進駐，最少有25個單位、出租給250名外勞居住。

李小姐續稱，有人疑違規把住宅改建為中央廚房煮飲給外勞進食，並儲存過量石油氣，為了避開巡查，更會把石油氣分散儲存。由於邨內居住人口激增，盛夏時使用熱水器及開冷氣可能會引致跳掣。另外，因外勞隨便吸煙，居民開冷氣時將煙一齊抽入屋，令大家極為煩惱。

第3座住戶余太的住所今早被爆竊，她指早上6時許起床，驚見手袋、銀包擺放在枱上，裏面的現金不翼而飛，查看下發現落地玻璃門有被撬痕迹，相信賊人由此入屋爆竊。她又謂，2個月前其寓所同樣被爆竊，當時賊人鋸毀門閘入屋犯案。4月16日第8座居民更被抬走夾萬，損失幾十萬港元。由於外勞入邨後發生多宗爆竊案，大家均擔心治安惡化，紛紛安裝「天眼」防盜。

另外，昨晚(4月30日)9時，有9座居民聽到屋外有外勞發生爭執，由於他們講家鄉話，不明白他們為何爭吵，不知是否與命案有關。