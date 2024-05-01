財會周五審議T4主幹路撥款申請　有政黨表明支持

沙田T4主幹路項目造價高，引起坊間不少討論，當局隨後將工程造價由71.6億元修訂為68.1億元，立法會財務委員會周五(3日)開會審議該項目，有意見認為不足3公里路段的工程造價高昂，部分議員早前更表明反對撥款。不過，行會召集人、議員葉劉淑儀則公開表明其所屬政黨會支持有關撥款申請。

葉劉淑儀表示，該工程早在2005年1月已經在沙田區議會展開討論。當年時任區議員表示興建此主幹道路需要加建一條「雙向引路」，經馬鞍山鐵路站、車公廟站後面連接車公廟路和沙田頭路交界。多名區議員曾不斷提出，假如幹路不能夠連結車公廟路或不興建支路，根本沒可能解決沙田市中心塞車問題。此外，沙田區議員更強烈要求，必須為工程沿線一帶受噪音滋擾的民居加設隔音屏障，否則便不會支持興建T4主幹路工程。由於上述種種要求，政府曾將此項工程擱置一段時期，設計路線亦一改再改。而相關工程由2005年討論至今，事隔接近二十年，造價亦隨通漲上升；當年就相關工程撥款約2,000萬，則主要用作詳細設計和土地勘探。

直至2016年政府提出優化方案，將原本銅鑼灣村一段東行線高架橋移向大圍工業區，減少對銅鑼灣村附近古樹名木的影響；部分T4主幹路的走線改以地下行車道形式興建、增設大量隔音屏障減低噪音對居民的影響等等，可以說是回應沙田區議會的要求。

她又認為，沙田非常需要此主幹路，它既可改善由馬鞍山至新界西的交通、其支路也可改善車公廟路一帶接駁道路，車輛不用再經大涌河道及沙田鄉事會路，有助舒緩沙田市中心路面擠塞，因此將會支持沙田T4主幹路工程的撥款申請。