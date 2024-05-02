五一假期黑的迪士尼樂園劏客「中蛇」　的哥收逾1倍車資被捕

新界南區執法人員針對五一長假，昨日(1日)在區內展開代號為「駒始」及「破繭」的打擊交通違例行動，嚴厲打擊涉及公共服務車輛(特別是的士)的違例行為，以提高公共服務車輛的接載服務質素及改善訪港旅客在留港期間的旅遊體驗。

其中，人員晚上於大嶼山一主題樂園外進行重點打擊的士司機濫收車資的違法行為。行動中，人員喬裝旅客期間被一名的士司機兜搭，並主動提出以350港元將他們載往荃灣華麗海灣酒店。過程中，該名司機沒有啟動計程錶按錶收費，亦沒有展示的士司機證。當到達目的地後，人員隨即表明身份，並拘捕該名37歲司機，涉嫌「兜客」、「濫收車資」、「沒有撥動的士計程錶指示器到開始紀錄位置」和「沒有展示的士司機證」等罪名。該輛的士已即時拖往大欖涌汽車扣留中心作進一步檢驗。據了解，上述的車程的合理車資，應介乎140至150港元，故此該的士司機收取的車資，較正常車資超出逾1倍。

另外，人員於同日就其他公共服務車輛交通違例事項發出20張定額罰款通知書及6張傳票。人員亦發現4輛的士及3輛公共小型巴士涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，並已將它們拖往汽車扣留中心作進一步檢驗。

行動將繼續進行，執法部門會嚴厲打擊涉及公共服務車輛（特別是的士）、以汽車作非法載客取酬（俗稱白牌車）的違例行為及阻礙旅遊巴上落客的違泊行為。