東方日報A1：煙火變煙霧　叫座不叫好

港府迎五一的重頭戲、首場維港「月月放煙火」昨在陰雨天下如期上映，但煙火綻放一分鐘後，現場已是煙霧滾滾，觀看者視野盡被濃煙遮擋！踏進1分20秒即是戲肉，維港上空綻放巨型「HK」字樣，但濃煙下市民只能在煙霧中隱約見到「HK」。有指維港昨晚僅有微風，空氣濕度太高，加上煙火僅發放在水面上最高約100米，令煙火與下沉煙霧「相疊」，也令這場耗資約百萬元的煙火騷大打折扣。現場觀眾對首場煙火騷看法各異，有人稱失望，也有人指首次觀看感震撼。

昨晚8時，煙火表演音樂在尖東海旁奏起，海上躉船紛紛傳出陣陣炮聲，維港上空綻放五光十色的煙火，觀眾於第16秒看到點綴晚空的「開心笑面」迎賓客，再在第39秒出現「繁花盛開」的圖案。煙火匯演結束前的20秒，維港夜空「煙火全開」，作為星光璀璨的結尾，是次煙火表演全長約10分鐘，以金色為主調。不過，現場觀賞效果受到濃煙影響，即使專誠到海濱欣賞煙火的遊客，身處「貴賓位」，結果「睇煙火亦變睇煙」，連「幻彩詠香江」燈光亦在煙霧下變得不明顯。

昨日下午，旅發局宣布煙火匯演如期舉行時，尖東一帶仍不時降雨，到晚上6時左右，尖東海旁仍未見過去大量市民霸位等睇煙火的盛況，到晚上7時半，天公作美，雨勢已歇，尖東海旁人流增加，雨傘陣消失後，在場觀賞的市民及旅客氣氛亦好轉。

徐太太一家人來港遊玩，順道前來觀看煙火表演，她認為煙火由低空放到高空，導致低空煙火造成的濃煙遮蓋了大部分其他煙火，只能透過「霧」看到一點點煙火，笑言「只有煙沒有花」；她就覺得表演觀感不算太好，有點失望，認為當局有花心思但白費。內地遊客楊小姐與友人來賞煙火，表示即使在放煙火的躉船前面觀看，亦只見濃煙，難以看到煙火，對表演感到遺憾；又表示今次來到香港是特意想觀看煙火表演，對情況感到十分失望。內地社交平台旅遊博主楊文濤昨日特意由青島來港觀賞煙火表演，他就表示香港霧氣大，而且煙火高度不高，所以難以觀賞煙火。不過他亦認為香港連日下雨，昨晚停雨天氣已經算好。

另外，旅發局網站披露，下一次海上煙火表演將6月15日晚上在灣仔海濱場地對出維港舉行，以配合國際龍舟邀請賽首日賽事。屆時預料最佳觀賞位置為灣仔海濱場地。至於無人機表演，網站顯示首場會在下周六（11日）舉行，第二場則預計在6月10日端午節舉辦，兩場均晚上8時在灣仔海濱場地對出海面表演，全長約10分鐘。

維港海上煙火及無人機匯演為新一份《財政預算案》提出的振興旅遊業措施之一，當局早前預算每月斥資約100萬元在指定日子放「煙火」及舉行無人機表演。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：