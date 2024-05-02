大埔人氣貓店長「七爺」上月離世　粉絲紛紛留言懷念

大埔明星貓「七爺」飼主周三(1日)在社交平台發貼文，指「七爺」於本周一(29日)已經在其懷抱之下離開咗我哋，大批「七爺」的粉絲紛紛留言悼念。據悉，「七爺」於2021年11月曾因身體不適入院治療，健康一直不佳。飼主續指原本醫生預期2023年11月喺最長壽命，但「七爺」延至上月尾才離世，這半年其實「每一日都係賺咗」；飼主因為需要時間去沉澱傷痛，所以未能一一回覆網民，貼文中有「七爺」的火化日期及地點以備粉絲往送別。

「七爺」在廣福道一藥房任貓店長逾20年，年幼時被街坊稱為「七七」，成年後被稱呼為「七哥」；牠平時喜愛睡在店外紙巾堆上的「龍床」，性格平易近人，迷倒附近街坊，吸引不少貓奴前來朝聖。除有媒體報道外，亦有貓奴為牠在社交平台設立群組，互相分享「七爺」平日生活的可愛照片。2015年10月，有網民探望「七爺」時，目睹一名壯漢粗魯地揪起牠的後頸，於是拍下「罪證」放上網，一眾愛「七爺」心切的網民都鬧爆涉事男子，群情洶湧。

有網民獲悉「七爺」去世消息後紛紛留言，「再見喇7哥，多謝你為大埔人帶嚟咁多年嘅快樂!永遠掛住你!」、「希望77去彩虹橋好好生活」、「7爺，多謝你的可愛，帶比我好多歡樂⋯⋯希望你响彩虹橋，繼續開心快樂」、「以前小朋友細個嗰陣，會成日經過會見吓7哥，同佢say hi！」、「77係最乖最好EQ的貓」、「謝謝你相伴大埔街坊」。