安達臣道冧天秤釀3死6傷　項目經理被控3項誤殺罪須還押

2022年9月安達臣道地盤，一部俗稱「天秤」的塔式起重機突然倒塌，擊中附近數個臨時貨櫃辦公室，導致3名男工不治，6名男工受傷。地盤總承建商「精進建築」的時任項目經理日前被捕，遭落案起訴3項誤殺罪，案件今（5月2日）在觀塘裁判法院首度提訊。被告暫時毋須答辯，法庭應控方要求，將案押後至7月30日再訊。期間被告須還押。

現年35歲被告簡浩楷，據悉他已經離職，現時無業。他面對3項誤殺罪。控罪指，他於2022年9月7日，在安達臣道石礦場R2-2號地盤非法殺死許文明、潘浩鈺及徐學培。控方申請讓被告暫時毋須答辯，希望把案押後3個月，以便準備交付高院審訊的文件，又透露另一名涉案人士已離港，正被通緝。辯方不反對押後，但有保釋申請。裁判官聽罷雙方陳詞後，拒絕被告保釋。

就着今次事件，勞工處及屋宇署分別向共7間涉事公司及8人提控，共涉76項傳票控罪，當中包括本案被告簡浩楷。被勞工處票控的11名被告分別為精進建築有限公司、永茂機械(香港)有限公司、東泰工程有限公司、忠誠公証行有限公司、新科試驗有限公司、邵賢偉建築工程師有限公司、王董建築師事務所有限公司、周漢裕、郭俊聰、黎浩賢及潘志財，眾被告共涉67項傳票控罪。至於屋宇署票控的案件，被告包括簡浩楷、林榮燊、王偉堅、黃志成，及精進、永茂、東泰與新科4間公司。這兩宗票控案件，均會在7月30日再提訊。

案件編號：KTCC858/2024