打擊港島區內黑幫活動　掃黃賭毒共拘142人

執法部門為打擊黑幫非法活動，於4月20至30日內進行代號「智鼓」行動，在港島各區動員逾500名人員，巡查區內多個場所，針對不同幫派的目標人物及操控的非法場所，一共搗破18間懷疑賣淫場所、1間無牌酒吧、麻雀、釣魚機及牌九等7間非法賭檔，並以相關罪行拘捕72男70女(15至61歲)。

其中於4月30日，人員成功鎖定一個賭檔位置，並展開突擊搜查，拘捕場內15男9女，當中包括操控賭檔的主腦，他們現已獲准保釋候查。人員亦檢獲逾9萬港元現金賭款及賭具。執法部門指，三合會成員受連番打擊後變得警覺，以倉庫掩飾上址賭場，只招待相熟街坊客，門外亦安裝大量閉路電視。不法分子更利用加裝多把門鎖的雙重重型鋼閘及房中房設計，增加人員進入難度。

被捕人包括111名本地男女、17名持雙程證內地人、8名持外國護照人士及6名持「行街紙」假難民，部分人相信有黑幫背景，他們分別涉嫌「管理賣淫場所」、「管理賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「販毒」、「傷人」、「無牌賣酒」、「邀請他人成為三合會成員」及「自稱三合會成員被捕」，其中一名15歲未成年人則涉「邀請他人成為三合會成員」被捕，部分人已被落案起訴相關罪行。

行動中人員檢獲大批賭具、大量酒精飲品、現金，以及約2.8公斤、市值逾70萬港元的各類毒品。相信行動已成功打擊及削弱港島區內不同幫派，搗截其收入來源並遏止因非法場所衍生的暴力罪行，執法部門將用不同策略繼續打擊相關罪行。