港大實施遊客分流首日　學生認同成效明顯　有遊客「摸門釘」

香港大學因應到訪遊客過多，需實施遊客分流措施。今日（2日）為正式實施新措首日，東網記者早上9時到港大校園視察，暫未見人流過盛情況出現，有學生認同新措施有助減低人潮過多的影響；有遊客表示早已透過社交媒體得知新措施，成功預約進入；亦有不少遊客「摸門釘」，最後只能在港大門口「打卡」合照一張。

記者今早到港大兩個港鐵站出入口及校園內視察，早上校園內人流較疏落，只有零星遊客在港大校徽下「打卡」，直至10時左右出入口位置開始有10多人排隊，每組遊客核對預約登記時間大概需費時數分鐘才完成；亦有遊客不知道新措施實行而被擋在門外，只能在出入口位置拍照留念。成功預約進入港大的汪先生，一家四口在港大不同「打卡點」拍照，早上7時已起床，由尖沙咀出發到港大，預計遊覽至11時左右便會離開。他指在社交媒體「小紅書」上得知要預約才能進入校園，認為流程順暢，而且預約制亦有助減輕對學生的影響，避免遊客干擾到學生，同時保證遊客觀賞的質量。

蕭女士一家人與朋友同到港大校園遊覽，但就「食檸檬」被擋在校門外，只能在校門拍照，「沒有辦法預約上就算了，我們第一天過來不知道（要預約）」，她又稱明天就會回杭州，故不會再預約明天的參觀活動，但心情「還行，沒有關係」，對港大新措施表示理解。不過，同樣「摸門釘」的葉女士一家則坦言感到失望和遺憾，因為本來很期待參觀港大，想看看校園環境，她又稱沒有在網上看到需要預約的消息，本來以為只有香港中文大學才要預約進入，現時只能在門口看看，計劃之後只好到中環等地方遊覽，另作安排。

陳同學則樂見新措施實施，認為有助減少人流，「（新措施成效）好明顯呀，之前如果無分流成個走廊都會有勁多遊客係度影相，或者行來行去。」又指尤其在學校飯堂和「等𨋢」的情況有改善，「當然我哋都歡迎遊客參觀，但有時太多都真係會影響我哋呢度學生同老師職員。」

香港大學日前發公告表示，由昨日（1日）起實行遊客分流措施，包括校園導賞團在內的各項措施將分階段落實，於周一至周六上午8時至下午6時30分期間參觀校園的遊客，須提前在港大網上登記平台使用真實姓名和電郵地址預約；每節參觀時段為兩小時，並均設有名額上限。除上述時間外，參觀港大校園的遊客無需提前預約，可自由進出校園，公眾假期亦不需提前預約。