柴灣連翠邨僅2成用戶使用指定袋　清潔工處理時間培增

政府延期至8月1日才推行垃圾徵費計劃，在正式計劃實施前，當局於4月1日起推垃圾徵費「先行先試」，涵蓋全港14個處所，包括政府大樓、商場、院舍及公屋。當中，試行計劃的柴灣連翠邨，物業管理公司負責人指，逾9成住戶已經領取試行的指定垃圾膠袋，但實際試用的住戶只有大約兩成，認為試行以來採用指定袋的住戶數目並無增加，但清潔工處理垃圾的時間就倍增。

本身是柴灣連翠邨的物業管理公司負責人、物業服務公司協會主席潘建良在一個電台節目中表示，居民反映現時派發的15公升綠色膠袋容量，相對原先用的白色垃圾袋較小，不足以盛載原先的垃圾量。他認為，居民的垃圾源頭分類意識不足，金屬及塑膠亦當作垃圾丟棄，令垃圾數量較多。他亦估計，由於現時計劃只是試行，欠約束力，令居民對指定袋的使用量不高。

潘認為，居民使用指定垃圾袋意欲不高，但清潔工反映的意見就全面及真確，包括處理垃圾的時間較以前多了一倍。工人要將試行的綠色指定袋與現時住戶一般慣用的白色垃圾袋分開，綠色袋可直接運走，白色袋就要另外以大型的綠色指定袋盛載才可以運走。而工人亦要視察有關膠袋有無穿破，令工作時間倍增。他表示已加派清潔工人手處理，但工人的休息時間因而減少，屋苑有向工人多付津貼作補償。