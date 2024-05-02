議員憂牙管會可終止實習等同判「死刑」　當局強調珍惜牙科生

本港牙醫嚴重短缺，政府早前提出《2024年牙醫註冊(修訂)條例草案》，計劃容許引入合資格非本地培訓牙醫於指明機構執業，同時要求本地牙科畢業生須經過1年實習。該法案委員會今日（2日）舉行會議，有議員建議延後有關實習要求，以減少對現時學生的影響。另有議員關注「終止實習是否等於判咗死刑」。政府強調會有就終止實習安排牙管會會有清晰指引，同時設有上訴機制。

政府計劃引入臨時註冊機制，要求本地牙科畢業生須經過1年實習，而通過牙管會許可試的非本地培訓牙醫須經過評核期。議員陳永光指出新增1年實習安排意味牙醫需要多1年才能投入服務，關注會否對牙醫短期供應造成影響。醫務衞生局副秘書長麥子濘回應指當局有就此作評估，認為沒有問題。陳永光續建議延後有關要求至新生，以減少對現時學生的影響，麥子濘解釋指政府認為實習安排對新畢業生加強文憑經驗和手藝非常重要，因此認為應該盡快推行。議員林素蔚續問到有關實習一年的具體計算方法，幾時數抑或日數計算。麥子濘回應指有關計算安排以日數計算。

至於草案列明如果經牙管會斷定，某位正從事實習的人相當不可能在實習完畢時，達到註冊牙醫被要求達到的專業標準，牙管會可終止該項實習，議員林振昇關注牙管會在牙管會在何種情況下會終止實習，又問到在終止實習後，如何才能夠成為正式牙醫，「終止實習是否等於判咗死刑」。麥子濘強調當局非常珍惜牙科畢業生，有關決定不會輕率，會有清晰指引決定，同時有上訴機制。

另外，議員鄧飛質疑當局早前指牙醫輸入計劃，在英國相當吸引的說法，認為計劃並不算太吸引，因在外地牙醫回港後要作重新註冊，整個職業生涯要從頭開始，促當局交代具體數據。麥子濘回應指目前正審議法例，當局未正式開始宣傳，但留意到當地學生對計劃都算熱烈。