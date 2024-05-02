五一長假首日有酒店入住率達93%　議員指人手不足成障礙

內地五一長假期展開，昨日(5月1日)本港有超過80萬人次出入境，入境佔46萬7千多人次，其中約18萬為內地旅客。批發及零售界議員邵家輝認為，首日長假期訪港內地旅客人數理想，加上本港有多項大型盛事，相信若非天雨影響，旅客人數會更多。

邵家輝在一個電台節目表示，有些商場已推出優惠，希望令旅客有更好體驗，而昨日旅遊旺區受惠較多，傳統奢侈品例如珠寶首飾、化妝品等銷售則較好。他又認為煙火表演令香港有多一個亮點，相信會有口碑繼續傳予內地朋友知道。

至於是否認同本港有結業潮出現，他則指有些地區是有吉舖，有些業界去年原本對通關後情況有所期望，惟過去大半年較多港人北上到大灣區旅遊，在一加一減下情況有轉變，令部分業界要再「打算盤」。他相信本港仍有優勢，惟補充勞工優化計劃應盡快增加名額，否則人手不足對發展動能構成障礙，並希望政府繼續支持舉辦大型盛事的承辦商，做好宣傳及增加航班運力等。

而美麗華集團首席營運總裁陳宗彝在同一節目表示，相信近日因為南方出現大暴雨，影響航班及旅客出行的安排，難以預測訂房量。他以自己的酒店為例，今年五一訂房出現怪現象，4月30日入住率只有82%，較去年同期少9個百分點。但昨日五一，突然多了即日入住的旅客，令入住率達93%。他又指內地宣布了對23個國家免簽證及6個國家實施單方面免簽安排，同時增加航理班，非常開放，令內地旅客有許多選擇，過往他們要經本港出外，現時這些客源減少，預料相關情況未來會更差。