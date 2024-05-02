赤柱監獄外擄人案　4男女分別認禁錮襲擊及危駕　押後至5.23判刑

赤柱監獄外2022年發生強擄女子上客貨車事件。有人涉嫌將女事主強行拉上客貨車，當懲教人員上前阻止時，又被拳打面部。執法人員之後截停客貨車，救回被擄女子，並拘捕4人。4名涉案人士今（5月2日）在區院分別承認非法禁錮、普通襲擊及危駕罪，法庭押後至5月23日判刑，期間3人須還押，一人准保釋。

4名被告依次為劉國基（37歲，裝修工人）、戴天浩（30歲，裝修工人）、蘇蔚天（17歲，侍應）及余頌恩（女，16歲，職業訓練局課程學生）。他們承認一項非法禁錮罪，控罪指他們在2022年12月17日，在香港非法禁錮金嘉裕。劉國基另承認同日危駕一輛輕型貨車，蘇蔚天另承認同日在赤柱近東頭灣道47號香港懲教學院外的52線小巴站，襲擊張志基及謝偉康。除余頌恩獲准保釋外，其餘3人均需還押候懲。

案情指，劉國基指控女子金嘉裕騙他50萬元人民幣（折合約53萬港元）。案發當日上午10時許，金搭小巴前往赤柱監獄探望男友，期間戴天浩及蘇蔚天叫金落車，在香港懲教學院外的52線小巴站商討上述50萬元人民幣的事宜。各方未能達成協議。此時，劉國基駕駛輕型貨車抵達，戴天浩及蘇蔚天，連同從輕型貨車落車的余頌恩，合力把金嘉裕拖上輕型貨車後座。懲教助理張志基及謝偉康得悉事件，嘗試上前阻止，但被蘇蔚天打面部。金嘉裕大聲呼救，嘗試爬出窗外，但不成功。執法人員最終在黃竹坑道對開截停輕型貨車，並拘捕4名被告。

案件編號：DCCC 758/2023