參與「職學評核計劃」　僱主可獲上限3.6萬元津貼

為推廣職業專才教育，政府已預留約6.8億港元加強推廣職業專才教育，支持職業訓練局工作，包括將「職學僱主評核先導計劃」及「兼讀制專業課程學生資助試行計劃」延長5年。據教育局最新文件透露，兩項計劃涉及撥款分別約1.9億港元和約4.25億港元。

文件指出，自2019/20學年推行職學評核計劃以來，職訓局一直有檢視計劃的成效，根據去年調查，約90%僱主及80%學徒贊同職場評核具成效，其中僱主認為直接通過職場評核，能讓他們清晰掌握學員的能力及學習進度，調節訓練內容，從而提升學員表現；而學員則認同職場評核令他們更有效掌握業界標準，改善及提升個人的職場能力。

文件又提到，為鼓勵僱主為學員提供有系統的職場學習及評核，以便更有效調整培訓課程內容，從而提升學員的工作表現，參與職學評核計劃的僱主可獲得上限為3.6萬港元的津貼，政府共批出1.08億港元的非經常撥款以推行職學評核計劃。

文件又透露，職訓局已完成檢討兼讀試行計劃，並因應社會對醫療服務的殷切需求，建議政府將計劃的涵蓋範圍再擴展至健康及生命科學學科，以培育更多醫療行業人才及提升業內人士的專業技能。政府已接納有關建議，而職訓局正積極籌備，並計劃在 2024/25 學年落實這措施。