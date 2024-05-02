未來5年公營房屋落成量達3.5萬伙　團體料公屋輪候最多降至4.5年

本港公屋輪候時間長，有團體發表香港房屋趨勢導航報告指，預測未來5年私人住宅和公營房屋的年均落成量分別將達到19,100伙及35,000伙，超過長遠房屋策略目標。報告預計，公屋綜合輪候時間，將持續回落至4.5年，惟若反覆出現落成延誤情況，只能輕微下降至5.2年。

團體預計，未來5年私人和公營房屋的落成量，較過去5年分別上升14%和1.3倍，公屋輪候時間亦持續回落，有望由目前的5.8年，下降至2026至2027年度的4.5年，達成政府定下的目標。不過，認為各界仍不能鬆懈，因假如過去反覆出現的落成延誤情況再度發生，公屋綜合輪候時間則只會輕微下降至5.2年。

報告形容，香港目前正步入土地及房屋供應「收成期」，有機會、有選擇，之前因市況波動而停止造地建屋達10年，造成供應短缺、居住質素下降；報告認為政府應吸取教訓，制定土地房屋策略時，要更有前瞻性，不單集中資源按部就班繼續造地建屋，可把政策重心從「提量」轉向「提質」，讓市民住大點、住好點，逐步提升公營房屋單位的面積、增加資助出售房屋單位的比例，以提供更多可以負擔的置業機會。