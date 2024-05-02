西九龍中心腐液案　女事主手袋揦爛　雙腳燒傷「褲都換唔到」

昨晨(5月1日)約9時半，一名姓彭(44歲)女子在深水埗西九龍中心乘搭扶手電梯期間，懷疑被人淋潑腐蝕性液體，導致腿部二級燒傷。執法人員到場調查，並於案發後2小時在同區拘捕一名姓曾(36歲)男子，他涉嫌「意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體」，現正被扣留調查。據悉，疑犯在西九龍中心一食肆任職廚工，有人聲稱因貪玩犯案。

消息指，事主是一間時裝店的分區經理，事發時身穿牛仔裙，獨自前往西九龍中心出席經理會議，而她乘搭的扶手電梯是設置於通向欽州街的露天位置。事主「受襲」一刻，曾經感到腿部有異樣，並察覺後方有一名黑衣男撐起雨傘遮擋自己的形貌，但她未有為意，繼續前往開會。

當事主抵達進行會議的店舖後，同事陳小姐發現其手袋表面有不明黏性液體，袋身部分位置損毀發白，於是協助用手拭抹，但她旋即感到一陣刺痛感；與此同時，事主的雙腳亦開始發痛，兩邊小腿均有近半個手掌大的傷處，而且表面皮膚幾乎甩脫，慘狀引來陳小姐一陣驚呼。

事主一度打算棄裙換褲，惟因傷勢太嚴重，換褲時會刮到傷口，令她痛楚不堪，因此只能作罷；而事主及後又在陳小姐的協助下嘗試用水清潔，反而令傷口的刺痛感愈來愈強，她們無計可施，只好報案求助。據悉，執法人員拘捕疑人後，從其任職酒樓的個人儲物櫃內搜獲多樽腐液，不排除有人密謀繼續犯案，若非今次作惡後即時就擒，恐引發更多嚴重事件，令市民人心惶惶。