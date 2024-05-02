代購公司大根兔突然結業　男董事涉違商品例被捕

香港海關最近接獲市民投訴，指一間網上生活用品代購店突然暫停營業，受害人多次聯絡公司無果，相關的登記地址也人去樓空，向該公司預購生活用品的市民至今未收到相關貨物、獲得退款或安排退款而蒙受損失。海關以《商品說明條例》中的不當地接受付款方向調查，今日(2日)拘捕該代購店的65歲唯一男董事，他已獲准保釋候查。

海關指，今年3月開始已收到市民投訴該代購店，至今接獲164名市民投訴，涉款17萬港元，最大一宗涉款約2萬港元。涉案的貨物種類包括服裝、美容化妝品、保健品和食品、及家居日用品，海關已成功聯絡部分投訴人及錄取口供。

據了解，涉案網上代購店為「Rabbit N Radish 大根兔」，被指自去年底開始推出大量限時折扣後，於今年2月中起失聯，不少顧客紛指下單後遲遲未收貨，苦等無期，估計損失金額由數十港元至數十萬港元不等。消費者委員會由今年3月至今4月初共接獲19宗與Rabbit N Radish相關的投訴。

根據《商品說明條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，該商戶即屬「不當地接受付款」，一經定罪，最高可被罰款50萬港元及監禁5年。