稅局將發244萬份「綠色炸彈」　本年度稅收按年跌182億元

稅務局今日(2日)公布將向納稅人發出稅表，稅務局局長譚大鵬表示，將發出244萬份報稅表，其中67萬份為電子報稅表，177萬份為紙張報稅表。一般人士須於6月3日或之前遞交報稅表，經營獨資業務人士則須在8月2日或之前遞交報稅表，網上報稅則可獲自動延期一個月。

譚大鵬續指，2023至24年度稅收為3,420億港元，較2022年至2023年下跌182億港元，下跌約5%。其中印花稅稅收由700億港元大跌3成至491億港元，而利得稅亦由1,742億港元跌至1,705億港元，薪俸稅則微升4億港元至799億港元。

譚大鵬預計2024至25年度稅收預算會增至3,828億港元，其中印花稅會大增至710億港元，更反超上年度數字。被問到是否過分樂觀，譚大鵬指出2023至24年度印花稅稅收與估算有出入，但預料撤辣後交投量顯著上升，不認為是過分樂觀，而是審慎樂觀。

劉大鵬又提及本年財政預算案中多項稅務措施，包括寬減2023/24課稅年度的利得税、薪俸税及個人入息課税100%的税款，每宗個案的上限為3,000港元，納稅人毋須提出申請，另外賺取租金收入的人士如符合個人入息課税的資格，可通過選擇個人入息課税而獲得寬減。另外，薪俸税及個人入息課税標準稅率兩級制亦於2024/25課稅年度生效，入息為500萬港元或以下稅率維持15%，入息高於500萬港元時首500萬元為15%，超出500萬元的部分則增至16%。

譚大鵬又指出，2023至24年度的離港清稅個案有37,500宗，較對上年度的56,100宗有所下跌，不過他亦強調除了移民外亦有很多原因會離港清稅，不宜過於簡化，只可作參考。另外，本年多發4萬份稅表，譚大鵬指與勞動人口回升、薪酬上升及人才輸入計劃有關，但要再一段時間才可視乎是否有上升的趨勢。