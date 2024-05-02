今年首季GDP預估數字　按年增2.7%

政府統計處今日(2日)公布，根據預先估計數字，本港今年第一季的本地生產總值(GDP)較上年同期實質上升2.7%，而去年尾季升幅為4.3%。政府表示，香港經濟在今年第一季錄得溫和增長。

按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支繼去年第四季上升3.5%後，在今年第一季與上年同期比較實質上升1%。按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，在今年第一季與上年同期比較錄得3%的實質跌幅，而去年第四季的跌幅為5.2%。本地固定資本形成總額在今年第一季與上年同期比較實質上升0.3%，升幅較去年第四季的17.5%有所放緩。

同期，按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額與上年同期比較錄得6.7%的實質升幅，而去年第四季的升幅為2.8%。按國民經濟核算定義計算，貨品進口在今年第一季實質上升3.2%，而去年第四季的升幅為3.8%。此外，服務輸出在今年第一季與上年同期比較實質上升8.1%，而去年第四季的升幅為21.2%。服務輸入繼去年第四季上升26.7%後，在今年第一季實質上升17.6%。經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在今年第一季較去年第四季實質上升2.3%。

港府指，按主要開支組成部分分析，受惠於訪港旅客人次進一步上升，整體服務輸出繼續顯著增長。整體貨物出口在外部需求略為改善下錄得明顯升幅，儘管非常低的比較基數亦有關係。本地方面，在住戶收入持續上升及政府推出多項措施提振氣氛下，私人消費開支輕微上升。整體投資開支亦隨着經濟繼續擴張而微升。

展望未來，隨着接待能力繼續恢復，加上政府致力推動盛事經濟，訪港旅遊業進一步復甦應會支持服務輸出。地緣政治緊張局勢及偏緊的金融狀況會繼續影響貨物出口，但由於外部需求迄今維持得較好，出口表現可能會略見改善。本地方面，住戶入息增加和政府多項提振氣氛的措施應有助私人消費，但市民消費模式的轉變或會帶來挑戰。經濟繼續增長，應會對固定資產投資提供支持。然而，偏緊的金融狀況維持更久，對經濟信心和活動可能會有所打擊。