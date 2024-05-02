黎智英涉串謀勾結外勢違國安法案　休庭3日明早復審

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，經過休庭3日後，周五（5月3日）在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告、法律助理陳梓華續以從犯證人身份出庭作供，並繼續接受辯方盤問。

這宗審訊周一（4月29日）審結後，因5月1日公眾假期等原因休庭3日，至周五（5月3日）在西九龍法院（暫代高院）續審。擁有本港執業資格的新西蘭御用大律師Marc Corlett，繼續代表黎智英盤問。

據陳梓華早前被辯方盤問時稱，黎智英在意大規模示威，認為傳媒報道的畫面要和平，但對細規模示威則沒有立場。陳梓華承認曾先後6次與黎智英見面，期間黎說過要迎合西方，以取得國際支持，強調並非不支持勇武。國安法生效後，他見黎智英「以身作則」，故傾向認為需要繼續推動制裁。

對於辯方說，黎智英根本不熟悉「支爆」一詞，陳不同意。另外，2020年8月李宇軒被捕，之後獲准保釋。陳指，李曾向他說想借錢「走佬」，繼續打國際線。陳承認，自己有份協助李宇軒保釋期間離港。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

本案共涉12名被告，其中李宇軒及陳梓華已在2021年8月，承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪待判刑。李宇軒早前已作供完畢另外，6名前蘋果高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、兩名主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），則在2022年11月承認串謀勾結外國勢力罪，將待黎智英案審結後進行求情及判刑。張劍虹、陳沛敏及楊清奇，已先後以從犯證人身份出庭作供，另一名蘋果高層周達權，亦將出庭頂證黎智英。

案件編號：HCCC 51/2022