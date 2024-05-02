當局指暫不會重推租置計劃　處理濫用公屋會人性化處理

房屋向來都是香港頭號的民生問題，在今日(2日)的觀塘區議會會議中，有區議員要求政府增加房屋階梯的供應，除了居屋和首置計劃，還要重推「租者置其屋」；亦有區議員關注當局何時把具有60年歷史的觀塘和樂邨納入重建日程、打擊濫用公屋須兼顧法理情。當局回應指，公屋租置在管理方面形成短板，問題未解決前不會重推計劃；和樂邨因早前已安裝升降機，短時間內不考慮重建；在處理濫用公屋方面，則承諾會人性化處理。

房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩今日與觀塘區議員會面。區議員張姚彬要求當局增加房屋階梯的供應，特別是居屋或首置，幫助夾心階層或年輕家庭置業。區議員黃春平詢問當局否再考慮重推租置計劃，指出售公屋的政策對於相當一部份的巿民是有幫助的，尤其是子女自立離巢的家庭，相信計劃有助家庭凝聚，增加巿民幸福感和獲得感。區議員鄧咏駿亦指不少居民希望當局重推租置計劃，雖然業權混合，管理上是有其困難，但中低收入階層的置業需求不應忽略，盼當局以創新思維解決問題。

至於打擊濫用公屋方面，區議員呂東孩指不少巿民擔心在承繼祖屋等情況下擁有內地物業，可是祖屋位置偏遠未有有巿場價值，但同時又需要香港的公屋，關注當局會如何處理。區議員林峰指不少街坊不明白「經常居住」的定義，說有住戶在內地養病或照顧親人，結果收到房署的遷出通知。建議特殊原因離港一段時間，是否可以離港前同房署經理申報以免被收回單位。區議員楊莉瑤認同當局打擊濫用公屋，但要兼顧法理情，不能一刀切。她又指廣田邨有兩部廚餘機，可是4幢公屋連同連同附近屋苑共同用，數量明顯不足，每一幢樓都有廚餘機。區議員吳庭鋒關注60年樓齡的和樂邨，會否維納入重建日程。

羅淑佩回覆指，租置計劃因定價較低，對居民是有吸引力，但實情是租置的管理並不理想，即使有業主立案法團，房署亦難以推行最好的管理。她形容管理是租置計劃的「短板」，假若未能解決管理上短板，再推租置計劃只會將問題帶往另一個屋苑。她說最理想的情況，當然是租置計劃樓宇單位全數售出，但現實是租買夾雜，只要一小部份業主不合作便相當棘手，反而公屋租客還可受記分制規管。

她又指打擊濫用公屋已成為社會共識，並接獲不少有用的舉報。她強調住戶的資產無論境內境外都要申報，不過明白有承繼祖屋的情況，或有關業權屬多人擁有，或位置偏遠沒多大巿場價值等，甚至出現擁有物業但要投入金錢維修等「執條襪帶累身家」的情況，當局都會就個案作出合理考慮。她說曾收到舉報，指有公屋戶在內地不止一個物業，當局將資料轉交內地相關單位證實確有其事，當局確定有關物業具一定價值便回收回單位；她又引述另一個案，指有住戶在疫情3年都沒有在港居住，理由是北上照顧患病親人。直至去年12月，住戶兒子收到房署的遷出通知，該住戶結果要在今年2月才回港，最終房署都要收回單位。雖說公屋戶必須在港「經常居住」，但由於工作或升學而離港一段時間是可以的，只要有文件證明即可，當局會人性化處理。

至於重建和樂邨的倡議，她說雖是年代久遠的舊屋邨，不過和樂邨早前已加設升降機，便利長者出入，暫時未有打算納入重建計劃。對於屋邨的廚餘機爆滿，她認為是居民養成回收習慣，而每一幢樓都有廚餘機當然最好，但亦要視乎資源，會向環保署反映訴求，並承諾會加強清理。